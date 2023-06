Anna Sorokin hat wieder Stress mit Geldschulden

1 / 6 Die deutsche Betrügerin Anna Sorokin befindet sich unter Arrest in ihrem Apartment im East Village, Manhattan, New York. Getty Images Einmal pro Woche darf sie die Wohnung verlassen, um Termine mit ihrem Bewährungshelfer wahrzunehmen – dafür trägt sie eine Fussfessel. Variety / Kontributor 2019 wurde Sorokin wegen Betrugs zu vier Jahren Gefängnis in den USA verurteilt. Die Staatsanwaltschaft warf ihr vor, Dokumente gefälscht und von Finanzeinrichtungen, Luxushotels und Prominenten in New York 275’000 Dollar erschlichen zu haben. IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts Anna Sorokin schuldet ihrer einstigen Anwältin rund 140’000 Franken.

Ein Rechtsstreit zwischen den beiden endete damit, dass die Ex-Anwältin vor Gericht zusammenklappte.

Zuvor hatte sie die Trickbetrügerin in zwei Prozessen vertreten.

Spätestens seit der Netflix-Hitserie «Inventing Anna» ist der breiten Masse klar: Gläubiger der Superschwindlerin Anna Sorokin (32) sehen ihr geliehenes oder geschuldetes Geld meist nicht wieder. So ergeht es nun auch ihrer ehemaligen Anwältin Audrey A. Thomas.

Sorokin schuldet ihr einem Bericht der «New York Post» zufolge 152’000 Dollar – umgerechnet rund 140’000 Franken. Thomas vertrat die wohl berühmteste Hochstaplerin der Welt in zwei Prozessen: Einmal ging es um die Einwanderung der aus Deutschland stammenden Mandantin in die USA, einmal um die Berufung jenes Urteils, das Sorokin hinter Gitter brachte.

Audrey A. Thomas kollabierte bei Verhandlung

Im April 2022 feuerte und verklagte Sorokin ihre Anwältin, warf ihr in einem Gerichtsverfahren vor, Unterlagen zu ihrem Fall zurückgehalten zu haben. Im März fand die juristische Fehde ein dramatisches Ende, nachdem Thomas bei der Verhandlung mit Kontrahentin Sorokin vor dem Zivilgericht in New York zusammengebrochen war. Thomas musste vom Notarzt auf einer Tragbahre aus dem Gerichtsgebäude transportiert werden.

Eine weisse Weste hat aber auch die geschasste Anwältin nicht. Sie verlor ihre Lizenz, nachdem sie einer Klientin angeblich Geld gestohlen hatte. «Das Berufsverbot hebt nicht die Bilanz auf, die die Angeklagte schuldet», sagte sie gemäss den Unterlagen zu ihrem neuen Prozess gegen ihre Ex-Mandantin. Ob diese ihr die geschuldeten Honorare noch zahlen wird, bleibt abzuwarten.

Anna Sorokin erschlich sich über 175’000 Dollar

Anna Sorokin gab sich über Jahre hinweg als deutsche Millionen-Erbin mit dem Namen Anna Delvey aus, um in der amerikanischen High Society Fuss zu fassen. Netflix hatte die Geschichte um die Hochstaplerin verfilmt. 2019 wurde Sorokin wegen Betrugs zu vier Jahren Gefängnis in den USA verurteilt. Die Staatsanwaltschaft warf ihr vor, Dokumente gefälscht und von Finanzeinrichtungen, Luxushotels und Prominenten in New York 275’000 Dollar erschlichen zu haben.

Anfang 2021 kam sie aufgrund guter Führung wieder frei. Kurz darauf wurde sie jedoch erneut festgenommen, weil ihr Visum abgelaufen war und ihr eine Abschiebung nach Deutschland drohte. Ihr Anwaltsteam konnte dies jedoch verhindern und Sorokin wurde im letzten Jahr aus der Abschiebehaft entlassen. Zwar darf sie sich in den USA weiterhin aufhalten, sie steht jedoch in New York unter Hausarrest und muss eine elektronische Fussfessel tragen. Einmal in der Woche darf sie das Haus verlassen.

«The Anna Delvey Show»-Podcast unter Arrest

Doch die Betrügerin weiss sich in ihren vier eigenen vier Wänden zu beschäftigen. Sie startet demnächst ihren eigenen Podcast «The Anna Delvey Show», in dem sie «traditionelle Vorstellungen davon, was richtig und was falsch ist», infrage stellen möchte.

Zu den geladenen Gästen gehören Model Emily Ratajkowski (31) und der Dramatiker Jeremy Harris (34), wie aus einem kürzlich veröffentlichten Trailer hervorgeht. «Vielleicht erkennst du meinen Namen als eine Figur in einer Netflix-Serie, aber jetzt lernst du mein wahres Ich kennen», sagt Sorokin in dem Teaser.

