Anna Sorokin wehrt sich gegen Abschiebung und bleibt in New York

Gemäss der US-amerikanischen Zeitung «New York Post» war der Widerstand der Betrügerin so heftig, dass sie nicht nach Deutschland abgeschoben werden konnte. So sei sie nie in Frankfurt am Main angekommen, wie ein Sprecher der dortigen Bundespolizei erklärte. Der Grund: Sie hätte am 19. April noch einen Gerichtstermin, wobei der Appell gegen ihre Deportation angehört werden sollte. Mit diesem Vorwand konnte sich Sorokin – bisher – erfolgreich gegen die Ausschaffung durch die US-Behörden wehren und verweilt momentan in einem Abschiebezentrum. Doch wieso möchte die Hochstaplerin überhaupt so dringend in den USA bleiben?