Rassismus bei der US-»Vogue»

Anna Wintour entschuldigt sich bei ihren schwarzen Mitarbeitenden

Angesichts der Proteste gegen Rassismus gibt die Chefin der US-«Vogue» in einem Rundmail an ihre Angestellten zu, sich nicht genug für Schwarze am Arbeitsplatz eingesetzt zu haben.

von Stephanie Vinzens

Darum gehts Die weltweiten Proteste gegen Rassismus haben auch US-«Vogue»-Chefin Anna Wintour dazu bewegt, sich in einem Mail an ihre Angestellten zur Diskriminierung am Arbeitsplatz zu äussern.

Sie gibt zu, «verletzende und intolerante» Inhalte gebilligt zu haben und sich nicht genug für schwarze Leute am Arbeitsplatz eingesetzt zu haben.

Wenige Tage darauf gab Condé-Nast-Kollege Adam Rapoport (50) nach einer Reihe von Rassismus-Anschuldigungen seinen Rücktritt als Chef von «Bon Appetit» bekannt.

Angesichts der weltweiten Proteste gegen Rassismus hat US-«Vogue»-Chefin Anna Wintour (70) vor ihren Angestellten zugegeben, während ihrer 32-jährigen Herrschaft über das Modemagazin «verletzende und intolerante» Inhalte gebilligt zu haben. Im Mail vom vergangenen Donnerstag gesteht sie auch ein, sich nicht genug für schwarze Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter eingesetzt zu haben.

Wintour schreibt zu Beginn ihres Statements, dass sie die Trauer, Wut und den Schmerz, Gefühle, die ihr Team gerade durchmacht, anerkennt. Sie betont:«Ich möchte dies vor allem den schwarzen Mitgliedern unseres Teams sagen: Ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie die vergangenen Tage für euch waren.»

«Aber ich weiss auch, dass die Gewalt und Ungerechtigkeit, die wir sehen und über die wir sprechen, schon seit langer Zeit bestehen. Dies zu erkennen und etwas dagegen zu unternehmen, ist überfällig», so die Mode-Ikone weiter.

«Ich übernehme volle Verantwortung»

Wintour, die ebenfalls Kreativchefin beim Verlags-Giganten Condé Nast ist, gibt im Mail zu, dass «Vogue» schwarzen Redaktorinnen und Redaktoren, Fotografinnen und Fotografen oder Designschaffenden nicht genug Platz eingeräumt habe. Auch habe das Modemagazin Bilder und Artikel veröffentlicht, die verletzend und intolerant seien. «Ich übernehme die volle Verantwortung für diese Fehler», so Wintour.

«Es ist vermutlich nicht leicht, eine schwarze Mitarbeiterin oder ein schwarzer Mitarbeiter bei der ‹Vogue› zu sein. Zudem gibt es zu wenige von euch», heisst es im Mail weiter. «Ich bin stolz auf den Inhalt, den wir in den letzten Tagen auf unserer Website veröffentlicht haben, aber ich weiss auch, dass noch viel mehr Arbeit vor uns liegt.»

Chefredaktor tritt nach Anschuldigungen zurück

Wintour ruft ihre Angestellten zudem dazu auf, sich bei allen Anliegen direkt mit ihr in Verbindung zu setzen. «Ich höre euch zu und würde gerne euer Feedback und euren Rat hören», versichert sie. «Ich arrangiere gerade Möglichkeiten, wie wir diese Themen gemeinsam offen diskutieren können, aber in der Zwischenzeit begrüsse ich eure Gedanken und Reaktionen.»