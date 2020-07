Suche nach Kompromissen

Annäherung mit Trippelschritten beim EU-Gipfel

Die EU-Staaten verhandeln seit Freitagvormittag in Brüssel über ein milliardenschweres Konjunkturprogramm, das die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abfedern soll. Am Sonntagabend kam es zur Entscheidung.

Im Streit um das Milliardenpaket gegen die Corona-Krise haben sich die EU-Staaten am Sonntag in Trippelschritten einander angenähert. Nach zähen Verhandlungen bei dem verlängerten EU-Gipfel rangen sich die Kritiker des Finanzpakets am Abend zu einem Angebot durch.

Den ganzen Tag über war in kleinen Gruppen verhandelt worden – erst kurz nach 19.00 Uhr trafen sich alle 27 Staaten im sogenannten Plenum zum Abendessen. Ob der Vorschlag der «Sparsamen Vier» – also Österreich, die Niederlande, Dänemark, Schweden – und des mit ihnen verbündeten Finnland eine Lösung anbahnen würde, blieb zunächst offen. Denn die von der Pandemie und der beispiellosen Rezession besonders hart getroffenen Länder wie Italien und Spanien hoffen auf mehr Hilfen.

Chancen auf 50 Prozent geschätzt

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel war am Morgen skeptisch in den dritten Gipfeltag hineingegangen. «Ob es zu einer Lösung kommt, kann ich nach wie vor nicht sagen», sagte sie am Sonntagmorgen in Brüssel. Der französische Präsident Emmanuel Macron äusserte sich ähnlich, drang aber wie Merkel auf einen Durchbruch. Unterhändler schätzten die Chance auf 50 Prozent. Die Gespräche seien schwierig, hiess es aus der französischen Delegation.