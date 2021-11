Wer wird was? : Annalena Baerbock (Grüne) wird wohl erste Aussenministerin Deutschlands

Bei der Bildung der deutschen Regierung gehts zügig vorwärts, auch programmatisch. Jetzt haben SPD, Grüne und FDP ihren Koalitionsvertrag für ihre gemeinsame Regierung vorgestellt.

Um 15 Uhr haben am Mittwoch die drei «Ampel-Parteien» (benannt nach den Parteifarben, Rot für SPD, Gelb für FDP sowie Grüne) in Berlin ihren Koalitionsvertrag für eine gemeinsame deutsche Bundesregierung vorgestellt. Der Titel des Koalitionsvertrages «Wir wollen mehr Fortschritt wagen» erinnert Spiegel.de «leise» an Willy Brandts berühmten Satz von 1969, man wolle in Deutschland mehr Demokratie wagen.