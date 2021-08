Anne Frank als Corona-Opfer – peinliche Panne beim FC Everton

Eigentlich wäre es ja eine nette, einfühlsame Geste gewesen. Doch sie ging gehörig in die Hose. Der FC Everton forderte seine Fans auf, Bilder und Namen von Personen einzusenden, die an Corona verstorben sind, um ihnen zu gedenken. Dabei wurde offenbar auch ein Foto von Anne Frank eingesendet und prompt in das Collage-Video integriert. Frank war ein jüdisches Mädchen, das im zweiten Weltkrieg in einem Konzentrationslager getötet wurde. Frank wurde weltweit durch ihr Tagebuch bekannt.