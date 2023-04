Anne Frank Ausstellung: Anne Frank starb im KZ – so eng war ihre Beziehung zur Schweiz

Wer war Anne Frank?

Anne Frank, geboren als Anneliese Marie Frank am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main, war eine junge Deutsche jüdischer Abstammung. Sie wurde zu einem Symbol der Shoah durch das Tagebuch, das sie während der Zeit, in der sie und ihre Familie sich vor den Nazis in einem versteckten Hinterhaus in Amsterdam versteckten, schrieb.