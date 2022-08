Anne Heche lächelte nur 21 Minuten vor ihrem Horror-Unfall für ein Selfie

1 / 9 Anne Heche ist im Alter von 53 Jahren verstorben. REUTERS/Stephane Mahe Am 5. August hatte sie einen schweren Autounfall, wobei sie in hohem Tempo in ein Haus raste. DUKAS Bei dem Crash fingen ihr Wagen und das Anwesen Feuer. DUKAS

Darum gehts Die Schauspielerin Anne Heche verursachte unter Rauschmitteleinfluss einen schweren Unfall und erlitt eine Hirnverletzung.

Am Freitag wurden die lebenserhaltenden Maschinen abgestellt.

Nun ist das letzte Foto – nur 21 Minuten vor dem Tod – der 53-Jährigen aufgetaucht.

Anne Heche strahlt über das ganze Gesicht. Die Freude ist in ihren Augen zu sehen. Dass sie nur wenige Augenblicke nach diesem Bild einen Höllenritt durchlebt und schliesslich stirbt, ahnt noch niemand. Der Schnappschuss, den Richard Glass (51), Ladenbesitzer aus Venice, einem Szeneviertel in Los Angeles, am 5. August auf Instagram hochgeladen hat, ist zugleich auch das letzte Bild der beliebten Schauspielerin. Das Foto wurde laut Zeitstempel um 10.35 Uhr (Ortszeit) aufgenommen. Nur 21 Minuten später, um 10.56 Uhr, ereignete sich schliesslich der tragische Autounfall.

Rückblick: Die 53-Jährige krachte mit ihrem Mini Cooper in ein Einfamilienhaus, woraufhin dieser Feuer fing. Wie durch ein Wunder konnten die Rettungskräfte Heche aus dem brennenden Auto befreien, doch sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie kurz darauf ins Koma fiel. Nach ihrem Hirntod entschied sich ihre Familie, die lebenserhaltenden Maschinen am Freitagabend abschalten zu lassen.

«Ich wünschte, sie wäre bei dir geblieben»

Am besagten Tag hatte Anne Heche eine rote Perücke für 125 Dollar und ein wenig Zubehör gekauft. Das verriet der 51-jährige Coiffeur nun gegenüber der US-Zeitung «The New York Post». Seine neuste Anschaffung hält der Hollywood-Star dabei stolz in die Kamera. Richard erinnert sich an den Moment, als er das Selfie schoss: «Anne war höflich, herzlich und einnehmend – und sie war klar bei Verstand.» Damit spielt er auf die Tatsache an, dass die Polizei bei einer Blutentnahme Rauschmittel in Heches Blut fand. Dass sie unter Drogen gestanden habe, hätte er «keinesfalls» vermutet. Das Zusammentreffen sei «sehr angenehm» verlaufen und es sei «eine Freude» gewesen.

Fans zeigen sich unter dem Instagram-Post geschockt. So schreibt eine Userin: «Wow. Das Leben ändert sich so schnell. Wirklich erschreckend.» «Es ist so verrückt, du hast einfach ein Foto mit ihr gemacht, ohne zu ahnen, dass es ihr letztes sein wird», schreibt eine weitere Followerin. Ein Fan schreibt: «So traurig! Ich wünschte, sie wäre bei dir geblieben und hätte sich die Haare machen lassen, vielleicht wäre es für sie ganz anders gekommen.»