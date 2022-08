Los Angeles: Anne Heche wird den schweren Autounfall wohl nicht überleben

Weiter dankt die Familie in einer Erklärung der riesigen Unterstützung und Fürsorge für Heche nach dem schlimmen Autounfall in Los Angeles. «Wir möchten allen für ihre freundlichen Wünsche und Gebete für Annes Genesung danken und den engagierten Mitarbeitern und wunderbaren Krankenschwestern danken, die sich im 'Grossman Burn Center' im West Hills Hospital um Anne gekümmert haben», schreibt die Familie.

Schwerer Autounfall in Los Angeles

Die US-Schauspielerin Anne Heche (53, «Ally McBeal», «Sechs Tage, sieben Nächte») wurde letzte Woche bei einem Autounfall schwer verletzt. Laut «TMZ.com» wurde sie mit Verbrennungen in ein Spital gebracht. Bei dem Unfall am Freitag in Los Angeles soll Heche in ein Wohnhaus gerast sein, dabei hätten das Gebäude und ihr Fahrzeug Feuer gefangen. Aufnahmen, die von US-Medien verbreitet wurden, zeigen, wie die Schauspielerin in einen Krankenwagen gebracht wird.