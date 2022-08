Offizielle Ursache : Anne Heches Tod als Unfall eingestuft

Nachdem die Schauspielerin am 5. August in einen verheerenden Autounfall verwickelt war, bestätigten US-Gerichtsmediziner nun, dass sie an den Folgen einer Rauchvergiftung und schweren Verletzungen gestorben ist.

1 / 4 Die Schauspielerin hinterlässt zwei Söhne. (Archivbild) AFP Heche zählte in den späten 90er-Jahren zu den grössten Hollywoodstars. (Archivbild) AFP Bekannt wurde sie auch durch ihre Beziehung mit Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres von 1997 bis 2000. (Archivbild) AFP

Darum gehts Rund eine Woche nach Anne Heches Tod wurde ihre Todesursache als «Unfall» eingestuft.

Sie ist an den Folgen ihren durch den Horror-Crash verursachten Unfall verstorben, so die Gerichtsmediziner.

Der Tod von Anne Heche ist offiziell als Unfall eingestuft worden. Laut Gerichtsmedizinern starb die Schauspielerin an den Folgen einer Rauchvergiftung und schweren Verbrennungen. Zudem wurde ein Brustbeinbruch aufgrund eines «stumpfen Traumas» festgestellt, den sie sich aufgrund des Autounfalls am 5. August zugezogen hatte. «Solche Frakturen treten typischerweise auf, wenn der Brustkorb bei einem Autounfall auf das Lenkrad aufschlägt», schreibt das US-Magazin «People» und bezieht sich dabei auf die amerikanische «National Library of Medicine».

Am 5. August war die 53-jährige Anne Heche in einem Viertel im Westen von Los Angeles mit ihrem Auto in hohem Tempo in ein Haus gerast. Dabei brach ein Feuer aus, als die Schwerverletzte dort eingeklemmt im Wagen sass. Heche kam mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus. Am Dienstag hiess es, dass die Patientin seit dem Unfall im Koma liege. Die Polizei gab zuvor bekannt, dass gegen Heche wegen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ermittelt werde. Ihr sei Blut entnommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei von Los Angeles, Jeff Lee. Dabei habe man in ihrem Körper Rauschmittel nachgewiesen.

Keine weiteren Ermittlungen zum Unfall

Nachdem Heche für rechtlich tot erklärt wurde, teilte das Los Angeles Police Department dem «People» mit, dass sie nicht weiter zum Unfall der Schauspielerin ermitteln würden.

Heche zählte in den späten 90er-Jahren zu den grössten Hollywoodstars. Im Krimidrama «Donnie Brasco» spielte sie an der Seite von Johnny Depp, in «Sechs Tage, sieben Nächte» stand sie mit Harrison Ford vor der Kamera. Bekannt ist sie auch aus TV-Serien wie «Chicago P.D» und «Ally McBeal». In ihren Memoiren aus dem Jahr 2001 thematisierte die Schauspielerin ihre jahrelangen Kämpfe mit psychischen Problemen und eine von Misshandlungen geprägte Kindheit.