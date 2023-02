Anne Wünsche knutscht Trennungsgerüchte weg

1 / 7 Hat sich Anne Wünsche von ihrem Freund getrennt? Instagram/anne_wuensche Nein, alles okay, meint sie nun in einem neuen Post. Instagram/anne_wuensche Zu diesem Knutschfoto schreibt die 31-Jährige: «Ich liebe dich, Ar***l***.» Instagram/anne_wuensche

Darum gehts Influencerin Anne Wünsche (31) teilt mit ihren Followerinnen und Followern vieles von ihrem Privatleben auf Social Media.

Seit einigen Wochen halten sich Gerüchte um die Trennung zwischen ihr und ihrem Freund Karim El Kammouchi (34). Dies, weil er lange nicht mehr zu sehen war.

Nun hat sie ein neues Knutschfoto mit ihm gepostet und in ihrer Story ein Statement abgegeben: «Wir hatten ein paar Auseinandersetzungen, aber wir sind nicht getrennt.»

Die einstige Reality-Soap-Darstellerin Anne Wünsche geht auf Social Media mit ihrem Privatleben ziemlich offen um. Doch Karim El Kammouchi (34), seit einiger Zeit der Mann an ihrer Seite, findet seit längerem kaum noch auf ihrem Profil statt. Dies scheint für viele ihrer 1,1 Millionen Followerinnen und Follower Grund genug zu sein, um über eine mögliche Trennung der beiden zu spekulieren. Dazu hat die 31-Jährige nun Stellung bezogen.

Mit einem reizvollen Knutschfoto, auf dem die Influencerin vor ihrem Liebsten niederkniet und ihn küsst, dementiert Wünsche die Gerüchte und schreibt liebevoll mit einem Augenzwinkern unter ihr neues Foto: «Ich liebe dich, Ar***l***.»

In ihrer Instagram-Story erzählte die Berlinerin weiter, warum ihre Fans den Vater ihres Sohnes kaum noch zu Gesicht bekommen haben. «Er war die letzten Wochen wirklich viel arbeiten und ich habe zu 98 Prozent alles allein gerockt, da er auch in Hamburg oder München war», erklärte sie. Die Umstände hätten sehr an ihren Nerven genagt: «Wir hatten ein paar Auseinandersetzungen, aber wir sind nicht getrennt.» Weiter stellt Anne klar: «Eine Beziehung hat nicht immer nur gute Zeiten.»

Mitte Januar hatte die dreifache Mutter auf Tiktok bereits angedeutet, dass es in ihrer Beziehung gerade Streitigkeiten gebe. So versah sie ein Video mit den Worten: «Wenn du deinen Partner so behandelst, wie er dich immer behandelt, und er dann rumheult.» Was die Ursache der Unstimmigkeiten damals war, hat sie nie verraten.

Anne Wünsches Onlyfans-Pläne belasten die Beziehung nicht

Vor wenigen Wochen machte Wünsche, die sich in den sozialen Medien gerne freizügig zeigt, publik, dass sie nun auch auf der Erotikplattform Onlyfans durchstarten will. Damals wurde sie von ihren Fans gefragt, ob dies zu Unstimmigkeiten mit ihrem Partner führe. Tatsächlich scheint es den Synchronsprecher nicht sonderlich zu stören. «Ich habe solche Bilder doch schon immer gepostet», meinte sie und fügte abschliessend hinzu: «Er kennt mich so!» Damit nahm sie kritischen Stimmen gleich selbst den Wind aus den Segeln, denn in der Vergangenheit wurde sie des Öfteren für ihre Inhalte an den Internet-Pranger gestellt.

Könntest du dir vorstellen, auf Onlyfans zu starten? Mach ich eh schon. Ja, wieso nicht? Ich bin unschlüssig. Nein, das ist nichts für mich.