Annemarie Eilfeld: «Ein Irrer droht, meinen Sohn zu ermorden»

Annemarie Eilfeld lebt derzeit in Sorge. Auf Instagram droht jemand ihrem achtmonatigen Sohn mit dem Tod.

Die einstige DSDS-Kandidatin Annemarie Eilfeld lebt in Furcht und Sorge. Seit Oktober letzten Jahres bekommt sie auf Instagram von einer unbekannten Person immer wieder Drohnachrichten gegen ihren achtmonatigen Sohn Elias. «Dieser Irre droht damit, meinen Sohn zu ermorden. Wenn ich so etwas lese, schnürt es mir die Kehle zu vor Furcht und Wut. Das kann wohl jede Mutter nachempfinden. Ich habe furchtbare Angst um mein Kind», sagt die 33-Jährige gegenüber «Bild».

Inzwischen habe sie Anzeige erstattet, in der Hoffnung, dass die Polizei die Identität hinter dem Profil aufdeckt. Zudem ermittle nun auch das Amt für Cyberkriminalität von Sachsen-Anhalt. Bevor sie nicht wisse, wer dahinterstecke und dass der Terror ein Ende nehme, könne sie nicht ruhen.

In der Vergangenheit belästigte ein Stalker Annemarie Eilfeld

Annemarie Eilfeld ist es mit der Angelegenheit ernst. Es sei nämlich nicht das erste Mal, dass sie sich mit solchen Umständen konfrontiert sehe. Bereits vor einigen Jahren habe sie ein Stalker belästigt und schliesslich dazu genötigt, aus Berlin wegzuziehen und sich ein neues Leben aufzubauen. Dies könnte mitunter der Grund sein, weshalb sie ihr Kind in den sozialen Medien nur ohne Gesicht zeigt. Auf Instagram meldete sie sich diesbezüglich bereits in der Vergangenheit zu Wort: «Unfassbar, was da draussen rumrennt. Und da wundern sich manche, dass wir unser Kind nicht zeigen.»