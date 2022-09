«Live 2023»-Tour : AnnenMayKantereit kommen nach Zürich

AnnenMayKantereit kündigen die Termine für ihre «Live 2023» Tour an und spielen am 25. März 2023 eine exklusive Show im Hallenstadion Zürich.

1 / 4 Die drei Musiker aus Köln haben ihre Tourdaten für 2023 bekannt gegeben. All in One Communication AG Dieses Wochenende trat die Band am Lollapalooza-Festival in Berlin 2022 auf. IMAGO/Jan Huebner «Wir haben nur eine Frage … würdet ihr 2023 mit uns ausgehen?», heisst es im Communiqué zur «Live 2023»-Tour. imago images/Christian Spicker

AnnenMayKantereit kommen wieder in die Schweiz. Am 25. März 2023 tritt die Band um Christopher Annen, Hennin May und Severin Kantereit im Zürcher Hallenstadion auf. Tickets für das Konzert der «Live 2023»-Tour sind ab Mittwoch, 28. September 2022, um elf Uhr bei Ticketcorner erhältlich.

«Wir gehen wie immer mit neuen Liedern auf Tour, haben ein paar wunderbare Überraschungen vorbereitet und selbstverständlich wurden auch unsere alten Gassenhauer noch mal frisch gemacht», heisst es im Communiqué der Band via Gadet, All in One Communication AG, in Zürich. 20 Minuten ist Medienpartner beim grossen Gig im Hallenstadion.

Letztes Wiedersehen am Open Air St. Gallen

«Es wird diesmal so richtig schön gross, und zwar mit allem, was dazu gehört», heisst es weiter. Fans dürfen also gespannt sein. Die Band trat zuletzt diesen Sommer am Openair St. Gallen als Headliner auf. Mit ihrem Gute-Laune-Sound sorgten die Kölner Jungs für eine ausgelassene Stimmung.

In ihrem neuen Song «3 Tage am Meer» geht es um die kleine Flucht aus dem Alltag, die so viel Energie zurückbringt, dass man wieder weiss, «wer man ist».

