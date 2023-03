AnnenMayKantereit verschieben ihr Zürich-Konzert im Hallenstadion

All in One Communication AG

Schlechte Nachrichten für alle AnnenMayKantereit-Fans: Die Band muss ihr Schweiz-Konzert im Rahmen ihrer «Live 2023»-Tour am Samstag, 25. Mai 2023, im Zürcher Hallenstadion krankheitsbedingt verschieben. Das teilten sie nun in einem Statement mit. Auch das Konzert am Freitag in Frankfurt ist betroffen.

Letztes Wiedersehen am Openair St. Gallen

Zuletzt trat die Band vergangenen Sommer am Openair St. Gallen als Headliner auf. «Es wird diesmal so richtig schön gross, und zwar mit allem, was dazugehört», hiess es im Communiqué der Band via Gadet, All in One Communication AG, in Zürich.