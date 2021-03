Das Finale der digitalen 2021er Ausgabe des M4Music, dem Festival des Migros-Kulturprozent , steht an und beginnt mit Showcase-Gigs von Annie Taylor , Danase & Sterneis , District Five und Giulia Dabalà .

Danach erfährst du, wer in den Demotape-Clinic-Kategorien Rock und Lyrics & Beats den jeweils besten Track abgeliefert hat – am Donnerstagabend wurden bereits Noria Lilt und Jodoq in den Sparten Electronic beziehungsweise Pop ausgezeichnet. Und schliesslich wird aus diesen vier der beste neue Schweizer Song mit der Demo-of-the-Year-Trophäe und zusätzlichen 5000 Stutz Suisa-Fördergeld prämiert.