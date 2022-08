Siebenkampf: Annik Kälin hat dank persönlichem Rekord eine Medaille in Aussicht 

Dank persönlicher Bestleistung im Weitsprung hat Annik Kälin eine EM-Medaille im Siebenkampf in Sicht. Die 22-Jährige sprang am zweiten Wettkampftag mit 6,73 m so weit wie noch nie, es war ihr zweiter Versuch, die beiden anderen waren ungültig. Um 11 cm verbesserte die Bündnerin ihre Bestweite. Dank diesem Sprung kassiert Kälin 1082 Punkte und gewinnt ihre Gruppe. Da auch in der anderen Gruppe keine Athletin weiter springt, stellt Kälin sogar die Bestleistung im ganzen Wettbewerb auf.