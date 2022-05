Laserpointer-Attacke auf Super Puma: «Anonym über Menschenleben zu bestimmen, reizte den Täter»

«Mit 35 ist er zu alt für einen dummen Jungenstreich», sagt Thomas Knecht, forensischer Psychiater und leitender Arzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Herisau AR.

Im Februar 2021 hat ein 35-jähriger Deutscher rund zwei Minuten lang gezielt versucht, einen Super Puma der Schweizer Luftwaffe zu blenden. Im Helikopter befanden sich sieben Personen. Wieso ein erwachsener Mann auf so eine Art und Weise die Besatzung und weitere Personen in Gefahr bringt, erklärt Thomas Knecht, forensischer Psychiater und leitender Arzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Herisau AR.