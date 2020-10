Bei einer Institution ist eine anonyme Drohung eingegangen. Diese sei ernst zu nehmen, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstagmorgen in einer Mitteilung schreibt. Die Einsatzkräfte hätten umgehend reagiert und im betroffenen Bereich im Kreis 11 ein Sicherheitsdispositiv aufgezogen. Die Sicherheitsmassnahmen dauern an. Weitere Informationen werden aus polizeitaktischen Gründen nicht gemacht. Ein Leser-Reporter berichtet von Spürhunden und einer Spezialeinheit, die im Einsatz sind.