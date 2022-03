Russland blockiert im Krieg gegen die Ukraine möglichst den Informationsfluss. Das Hackerkollektiv ruft jetzt dazu auf, verlässliche Informationen via Tinder oder Googlemaps in die Ukraine zu schleusen.

Krieg in der Ukraine : Anonymous empfiehlt Tinder als Informationsquelle im Krieg

Darum gehts Durch den Krieg in der Ukraine erhalten grosse Teile der Bevölkerung kaum verlässliche Informationen.

Infrastruktur zur Informationsverbreitung wurde gezielt zerstört.

Das Hackerkollektiv ruft die Menschen dazu auf, verlässliche Informationen über Tinder oder Googlemaps zu verbreiten.

Der Krieg in der Ukraine findet nicht nur auf dem Boden statt, sondern auch im digitalen Raum. Russische Raketen zerstörten gezielt einen Fernsehturm in Kiew und die Regierung steht in der Kritik, seine eigene Bevölkerung mit Desinformationen zu manipulieren.

Zudem sieht sich Putin mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er die Medienfreiheit in Russland – gerade mit Blick auf den Krieg in der Ukraine – massiv einschränke. Anbieter von sozialen Medien wie Twitter oder Facebook melden, dass ihre Dienste in Russland nur noch sehr gedrosselt zur Verfügung stehen würden. Dienste, auf die sich Millionen russischer Bürger verliessen, um Zugang zu unabhängigen Informationen zu erhalten.

Lagebeschrieb statt persönliche Vorlieben im Profil

Das Hackerkollektiv Anonymous hat nun die Menschen dazu aufgerufen, mit unkonventionellen Mitteln gegen die Zensurbemühungen Putins vorzugehen. Zum Beispiel über die Dating-Plattform Tinder. Das funktioniert relativ unkompliziert. Eine Person erstellt ein Profil und schreibt darin Informationstexte. Dann ändert sie in der App ihren Standort in eine russische oder ukrainische Stadt, um dort so gezielt Menschen zu erreichen.

Bereits vor einigen Tagen wurde bekannt, dass das Hackerkollektiv Menschen vorgeschlagen hatte, via Googlemaps Informationen zu verbreiten. Die Anleitung dazu klingt machbar: «Geh auf Googlemaps. Gehe nach Russland. Finde ein Restaurant oder ein Geschäft und schreibe anstelle einer Bewertung, was wirklich in der Ukraine geschieht.»

Einen Haken hat das Vorgehen allerdings. Laut dem «Tagesspiegel» hat der russische Suchdienst Yandex unterdessen begonnen, solche Beiträge zu sperren.