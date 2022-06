Ukraine-Krieg: Anonymous hackt russisches Militär und leakt Drohnen-Daten

Die Mitglieder von Anonymous seien nämlich keineswegs Amateure, sondern regelrechte Hacker-Profis, sagt Gazmend Huskaj, Vorsteher der Abteilung Cyber Security am «Geneva Centre for Security Policy».

Die Mitglieder von Anonymous seien nämlich keineswegs Amateure, sondern regelrechte Hacker-Profis, sagt Gazmend Huskaj, Vorsteher der Abteilung Cyber Security am «Geneva Centre for Security Policy». «Sie haben nicht nur die offizielle Website des weissrussischen Innenministeriums lahmgelegt, sondern auch die russische Zentralbank mehrfach angegriffen.»

«Im Cyberspace gibt es fast überall Schwachstellen»

Dass es dem Hackerkollektiv gelungen sei, Teile des russischen Militärs zu hacken, ist für Huskaj gut vorstellbar. Jedes System, das an das Internet angeschlossen sei, sei für Cyberattacken verwundbar, so Huskaj. «Der Cyberspace ist ein durchlässiges operatives Umfeld, in dem es fast überall Schwachstellen gibt.» Wer über genügend Wissen, Ressourcen und Zeit verfüge, könne jedes mit dem Internet verbundene System ausfindig machen und in es eindringen – auch in jedes militärische System.