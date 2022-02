«Wahrheit über Ukraine» : Anonymous soll russische TV-Sender gehackt haben

Anonymous hat Russland den «Cyberkrieg» erklärt. Am Samstagabend sollen staatliche Fernsehsender gehackt worden sein.

Wie Anonymous am Samstagabend via Twitter mitteilte, habe man staatliche Fernsehsender Russlands gehackt, um den Zuschauerinnen und Zuschauer die «Wahrheit zu zeigen, was in der Ukraine passiert». Anonymous kündigte bereits am Tag des Kriegsbeginns am 24. Februar an, in einen «Cyberkrieg» mit Russland zu treten. Am Freitagabend hatten die Hacker einen gross angelegten Cyberangriff auf die russische Regierung durchgeführt.