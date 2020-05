Minneapolis

Anonymus nimmt Polizeiseite vom Netz

Das Hacker-Kollektiv Anonymus ist offenbar wieder aktiv. Dieses Mal hat es das Polizeidepartement in Minneapolis im Visier.

Das Hacker-Kollektiv Anonymus schaltet sich bei den Krawallen in den USA ein. Wie es in diversen Twittereinträgen heisst, hat das Kollektiv die Seite des Polizeidepartements von Minneapolis gehackt. Die Seite ist nicht mehr aufrufbar.

In einem Video, das offenbar von den Hackern veröffentlicht wurde, wird Gerechtigkeit versprochen. Anonymus kündigt an, korrupte Polizisten im ganzen Land zu entlarven. « Polizisten, die Menschen töten und Verbrechen begehen, müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Andernfalls glauben sie, eine Lizenz zu haben, um zu tun, was sie wollen. » Weiter heisst es im Video: « Die Leute haben genug von dieser Korruption und Gewalt von einer Organisation, die verspricht, sie zu schützen. »