Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder gewinnen nach Horror-Verletzung

1 / 4 Joana Mäder (l.) und Anouk Vergé-Dépré haben das Challenger-Turnier im indischen Goa gewonnen. Instagram Im Final bezwangen sie das deutsche Duo Sandra Ittlinger/Karla Borger 21:19 und 21:16. freshfocus Es war ein Spiel unter erschwerten Bedingungen. Instagram

Darum gehts Das Beachvolley-Duo Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder feiern in Indien einen Turniersieg.

Die Schweizerinnen besiegten im Final das deutsche Duo Sandra Ittlinger/Karla Borger.

Es herrschten extreme Bedingungen in Goa.

Sie sind zurück – und wie! Das Schweizer Beachvolleyball-Duo Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder hat sein erstes Turnier seit der Rückkehr auf die Tour gewonnen. Die Schweizerinnen besiegten im Final des Challenger-Turniers in Goa das deutsche Duo Sandra Ittlinger/Karla Borger 21:19 und 21:16. In Indien herrschten extreme Bedingungen bei 30 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 74 Prozent.

«Ich bin immer noch ein bisschen im Delirium. Die Bedingungen waren sehr hart, aber unsere Erfahrung hat uns hier geholfen, uns ideal vorzubereiten, immer runterzukühlen», sagt Vergé-Dépré. Sie hätten wirklich eine schwierige Zeit hinter sich. das gebe nun wieder Mut, Selbstvertrauen und Zuversicht. «Es ist auch ein Sieg fürs ganze Team zu Hause, welches uns stets unterstützt. Heute Abend werden wir sicher noch anstossen.»

WM war eine Enttäuschung

Für die Schweizerinnen war es ein Novum, ein Turnier in Indien zu bestreiten. Und in Goa gabs sogleich den Turniersieg. Vergé-Dépré sagte im Platzinterview: «Die Menschen sind sehr freundlich hier. Wir sind herumgelaufen und wildfremde Leute haben uns aufgenommen und herumgefahren.»

Dieser Titelgewinn ist eine kleine Genugtuung, endete doch die WM, die vor einer Woche abgeschlossen wurde, mit einer Enttäuschung. Vergé-Dépré/Mäder waren da bereits in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden. Dazu sagt Mäder: «Das Aus an der WM war sehr schwierig für mich und ich stellte danach vieles infrage. Die Tage zu Hause und Gespräche mit der Familie und dem Team taten mir gut. Ich wusste: Ich will weiterkämpfen.»

«Müde, aber glücklich»

Vor einem Jahr an der WM in Rom hatte sich die heute 32-jährige Mäder die Schulter ausgekugelt und musste danach eine lange Reha durchstehen. Seit der Rückkehr auf die Tour hat das Schweizer Duo bisher noch nicht zu alter Stärke zurückgefunden. Mit diesem Erfolg scheint das Comeback endgültig geglückt und die Schweizerinnen können gestärkt und optimistisch in die Zukunft schauen.

«Dieser Sieg tut nun extrem gut. Ich bin nun unglaublich müde, aber sehr glücklich», so Mäder. Nächstes Jahr ist das grosse Ziel der beiden eine erneute Medaille an den Olympischen Sommerspielen in Paris im August. 2021 in Tokio sicherte sich das Duo bereits Olympia-Bronze.