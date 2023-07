Züri Fäscht: Anreise, Essen, Sicherheit – die wichtigsten Infos zum Züri Fäscht

20 Minuten verrät dir, wo du am Züri Fäscht was findest und was dir dabei behilflich ist.

Tipps für Anreise, Essen, Sicherheit – darum gehts: Wer mit dem Zug zum Züri Fäscht kommt, fährt am besten bis Wollishofen, Enge, HB oder Stadelhofen.

Wir verraten dir, wo du dein Auto parkieren, das E-Trotti, Velo oder Motorrad abstellen kannst.

Polizeiposten oder Sanitätszelt gesucht? Wir sagen dir, wo du fündig wirst.

So kommst du mit dem ÖV ans Züri Fäscht

Wer nicht in der Stadt selbst, sondern auf der linken Zürichseeseite wohnt, fährt mit der S-Bahn nach Wollishofen. Von dort aus gelangt man zu Fuss in wenigen Gehminuten zum Afro Jam auf der Landiwiese oder zum Elektro-Festival auf dem Mythenquai-Parkplatz. Unmittelbar daneben geben am yuh Beachmasters die Volleyballspielerinnen und -spieler ihre Smashes und Aufschläge zum Besten. Steigt man eine Station weiter in Zürich Enge aus, ist man schnell auf der Rentenwiese, wo es Anlässe für Familien wie auch für die feierwütigen Nachteulen gibt.

Jene, die auf der rechten Seeseite leben, haben auch mehrere Optionen. Wer am Rand beginnen will, fährt bis zum Bahnhof Tiefenbrunnen und spaziert von dort aus zum Zürichhorn. An dieser Stelle kommt man mit dem Schiff übrigens ganz rasch auf die andere Seeseite zur Landiwiese. Wer aber mittendrin beginnen will, fährt am besten eine Station weiter bis Bahnhof Stadelhofen.

Hier kannst du dein Auto parkieren

Du willst nicht auf das Auto verzichten? Dann kannst du dein Glück in einem der umliegenden Parkhäuser versuchen. Unmittelbar beim Festgelände befinden sich die Parkhäuser Zürichhorn, Hohe Promenade, Urania, Bleicherweg. Auf der Züri-Fäscht-App findest du unter «Anreise» eine Karte, auf der verschiedene Parkhäuser markiert sind. Zusätzlich zu den Standorten zeigt die App auch an, wie viele freie Parkplätze noch vorhanden sind. Rund um das Festgelände befinden sich zudem sieben Taxistände. Diese findest du ebenfalls auf der Karte.

Hier parkierst du dein Zweirad

Motorräder, Velos und E-Trottis sind während des Züri Fäschts auf dem Festgelände verboten. Für E-Trottis gibt es um das Festgelände herum insgesamt elf Parkplätze. Davon befinden sich fünf auf der linken Seeseite in der Nähe der Rentenwiese und Quaibrücke, drei in der Innenstadt (Talstrasse, Beatenplatz und Zähringerstrasse) und vier im Seefeld bis zum Zürihorn. Das Gleiche gilt auch für E-Trottis. Dein Velo oder Motorrad kannst du an diesen fünf Parkplätzen abstellen: Mythenquai, Alfred-Escher-Strasse, Stampfenbachstrasse, Hirschengrabe und Bellerivestrasse.

Köstlichkeiten von nah und fern – hier schlägst du dir den Bauch voll

Auf der Landiwiese erwartet dich am Afro Jam Kultur aus Afrika – sowohl musikalisch als auch kulinarisch. Eine grosse Auswahl an Essensständen gibt es zudem an der Avenida Caipirinha am Bellevue oder am Food Festival am Utoquai. An der Börsenstrasse kannst du dir Essen vom Balkan-Grill schmecken lassen und im Food Village auf der rechten Seeseite findest du Spezialitäten aus den verschiedensten Ländern. Und wer es schweizerisch oder italienisch mag, ist beim Imbiss Riviera an der richtigen Stelle. Die Liste ist ellenlang – hungrig bleibt am Züri Fäscht bestimmt niemand.

Nützliches für Eltern

Die Stadtpolizei Zürich stellt am Züri Fäscht spezielle Kinderarmbänder zur Verfügung. Darauf können die Betreuungspersonen ihre Telefonnummer vermerken. Die Armbänder sind gratis und bei der Regionalwache City oder den mobilen Polizeiposten auf dem Festgelände erhältlich. Die Regionalwache befindet sich am Bahnhofquai 3, die mobilen Polizeiposten an der Talstrasse und der Schillerstrasse.

Hier findest du medizinische Hilfe

Auf dem Festgelände sind insgesamt acht Sanitätszelte verteilt. Auf der linken Seeseite befindet sich eines zwischen der Badi Mythenquai und der Landiwiese, ein weiteres auf der Höhe des Ruderclubs und noch eines bei der Rentenanstalt. Ein viertes ist an der Talstrasse und noch eines am Bahnhofquai bei der Rudolf-Brun-Brücke. Beim Polizeiposten an der Schillerstrasse steht auch ein Sanitätszelt, das nächste an der Ecke Seefeldquai/Feldeggstrasse und das achte ist beim Chinagarten im Einsatz.

