1 Stunde am Telefon

Anrufer erreicht bei der Motorfahrzeugkontrolle nur die Warteschleife

Wer in Basel auf die Schnelle eine Anwohnerparkkarte braucht, muss warten. Denn: Der Telefonanschluss der Motorfahrzeugkontrolle ist seit Längerem nicht besetzt. Ein Leser berichtet von einer regelrechten Odyssee.

von Oliver Braams

1 / 9 «Ich fragte mich, ist denen die Hütte abgebrannt?» Das sagt ein Leser, als er erfolglos versuchte die Basler Motorfahrzeugkontrolle anzurufen. Kantonspolizei Basel-Stadt Über eine Stunde war er am Montag in der Warteschleife der Motorfahrzeugkontrolle. Ohne Erfolg. Getty Images/iStockphoto Nach 17 Minuten war der Leser so genervt, dass er ein Screenshot erstellte. Nach einer Stunde legte er auf. Leser-Reporter

Darum gehts Ein 20 Minuten-Leser verbrachte über eine Stunde in der Warteschleife der Basler Motorfahrzeugkontrolle MFK, ohne eine Person am Telefon gehabt zu haben

MFK-Anrufe würden beim Polizeiposten ins leere klingeln

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement dementiert dies

Aber aufgrund der vielen Anrufe komme es tatsächlich zu Wartezeiten.

«Ich fragte mich, ist denen die Hütte abgebrannt?» Das sagt ein Leser, der für seinen neuen Dienstwagen eine Anwohnerparkkarte braucht. «Über eine Stunde war ich am Montag in der Warteschleife der Motorfahrzeugkontrolle, weil ich die vier Arbeitstage für einen Online-Antrag nicht warten kann.»

Auch am Dienstag Morgen heisst es zwei Mal pro Minute: «Bitte haben Sie Geduld, wir sind gleich für Sie da.» 20 Minuten hat den Test während fünf Minuten gemacht. Der Homepage der Basler Motorfahrzeugkontrolle MFK ist zu entnehmen, dass der Schalter derzeit nicht bedient ist, sie aber auch während der Coronavirus-Pandemie für die Basler Bevölkerung da seien. Alle Geschäfte könnten per Post oder via Mail, oder eben telefonisch erledigt werden.

Der 36-Jährige hat sich nach einer Viertelstunde in der Warteschleife ein erstes Mal so genervt, dass er von seinem Handy-Bildschirm eine Aufnahme gemacht hat. Nach über sechzig Minuten hat er aufgelegt, ohne jemanden an den Apparat bekommen zu haben. «Ich wollte dem auf den Grund gehen,» erzählt er, «weshalb ich dann den Claraposten anrief.» Dieser Polizeiposten befindet sich im gleichen Gebäude wie die MFK.

Auf Polizeiposten umgeleitet?

Dort habe man Verständnis gezeigt und sich entschuldigt, sagt der Leser. Die Polizeiangestellten hätten ihm die Auskunft gegeben, dass die MFK das Telefon wegen des reduzierten Personals auf den Polizeiposten umgeleitet habe. Den Leser stört, dass die MFK ihren Service nicht ausführt, obwohl das «ziemlich einfach wäre», wie er sagt. Man könne doch einfach sagen, dass es derzeit keinen Telefondienst gebe. «Aber so ist das ein Hinhalten der Kunden.» Und: Er sei ja nicht der einzige, der auf die MFK angewiesen sei.

Mehrere hundert Anrufe pro Tag

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement äussert sich nicht zu der vom Leser geschilderten Auskunft durch einen Mitarbeiter der Polizeiwache. «Weil wir sie nicht nachvollziehen können», begründet Mediensprecher Martin Schütz. Er dementiert jedoch, dass die Leitung der MFK ins Leere läuft. Im Gegenteil: «Betrieblich haben wir die Kadenz der Mitarbeitenrinnen und Mitarbeiter am Telefon erhöht», sagt er.

Und dennoch könne es tatsächlich vorkommen, dass es am Telefon zu Wartezeiten komme. Schütz: «Unsere Mitarbeiter bearbeiten täglich zwischen 200 und 300 Telefonanrufe.» An einzelnen Tagen seien es bis zu 500 gewesen.

Antragsformular statt Parkkarte auf dem Armaturenbrett