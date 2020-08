vor 27min

Betriebsferien bei Restaurants

«Anscheinend geht es Gastronomen gut, dass sie keinen Umsatz brauchen»

In Weinfelden sind einige Restaurants infolge Sommerferien geschlossen. Und das kurze Zeit nach dem Lockdown. Dieses Verhalten hinterfragen einige. Eine Branchenvertreterin klärt auf.

von Michel Eggimann

«Interessant, wie Gastronomie-Betriebe nach zweimonatigem Lockdown nun ferienhalber geschlossen haben», postet ein Mann in einer Weinfelder Facebook-Gruppe. Rasch entwickelt sich eine Diskussion. Ein Mann meint: «Und das während der Ferien- und Touristenzeit. Anscheinend geht es den Gastronomen ganz gut, dass sie keinen Umsatz brauchen.» Eine Frau meint auch, sie sei verwundert, dass Betriebe jetzt im Sommer drei Wochen zumachen, obwohl Umsatz fehle. Denn während des Lockdown waren die Restaurants zu und durften nur über die Gasse oder per Take-away Essen verkaufen.

Eine Frau, die in der Branche tätig ist, versucht aufzuklären: «Trotz Corona muss man die Gesetze einhalten und den Mitarbeitern ihre verdienten Ferien geben. Der Lockdown zählt nicht dazu.» Viele Betriebe in der Umgebung seien zu klein, um auf einzelne Mitarbeiter zu verzichten, weshalb eine Schliessung des Betriebs Sinn mache.

Das lassen nicht alle gelten. Jemand meint: «Als wäre das die einzige Lösung, um das Gesetz zu befolgen.» Andere pflichten der Frau bei und sind der Meinung, auch die Angestellten in der Gastronomie hätten das Anrecht auf Ferien. Eine Userin, die selbst in mehreren Gastro-Betrieben arbeitet, schreibt, seit die Restaurants wieder offen seien, hätten sie sehr viel zu tun gehabt und nun auch Ferien verdient, es sei ja nicht so, dass während des Lockdown alles stillgestanden sei.

Tradition in Weinfelden

Fakt ist: Die Gastronomen drängten während dem Lockdown, dass sie ihre Restaurants wieder öffnen dürfen. Deswegen versteht Sabrina Bornhauser, Vertreterin Weinfelden bei Gastro Thurgau, den Unmut von einigen Weinfeldern. Viele würden zudem die aktuellen Ferien in der Schweiz verbringen, und dann sei es schon komisch, wenn die Restaurants während der Schulferien zu seien. Sie sagt aber auch: «Das ist in Weinfelden seit vielen Jahren so. In den Sommerferien machen die meisten Restaurantbesitzer selbst auch Ferien und die Betriebe bleiben zu.»

Bornhauser hat aber auch aus erster Hand mitbekommen, was seit der Wiedereröffnung der Restaurants in Weinfelden los ist. Sie leitet das lokale Restaurant Wirtschaft zum Eigenhof. In den Betrieben im Dorf sei es eher ruhig geblieben. Zudem hätten sie im ländlichen Weinfelden nicht so viele Touristen. Ihre Kundschaft seien vor allem Einheimische, und so würden es die meisten Leute verstehen, wenn die Restaurants für einige Wochen zu seien. Ausserdem meint Bornhauser: «Nicht alle Restaurants in Weinfelden machen Ferien. Es ist immer etwas offen.»