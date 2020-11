Erbitterter Konkurrenzkampf? : Anschläge auf Erntemaschinen gefährden Leben von Bauer und Kind

Gleich zweimal wurde Lohnunternehmer Alban Wyss aus Fulenbach SO mit Metallstangen beim Maishäckseln sabotiert. Dabei kann das Metall zum tödlichen Geschoss werden. Steckt ein Mitbewerber hinter den Angriffen?

Landwirt Alban Wyss erzählt, warum die Anschläge so gefährlich sind.

Dabei wurden an Maispflanzen Metallstücke befestigt, welche die Erntemaschinen demolierten.

Alban Wyss aus Fulenbach SO betreibt ein landwirtschaftliches Lohnunternehmen: Seit über dreissig Jahren bietet er Bauern in der Region diverse Dienstleistungen an, düngt ihre Felder, drescht Weizen und Raps, presst Strohballen – und das alles «mit viel Herzblut und Freude», wie es auf der Website der Firma heisst.