Terrorgefahr – Anschläge des «Islamischen Staates» innert der nächsten Monate befürchtet

Wer ist der IS-K?

Der IS hatte im Jahr 2014 ehemalige Veteranen der berüchtigten pakistanischen Terrorgruppe Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) abgeworben - jene Terrorgruppe, die 2011 in die Entführung eines Schweizer Paars involviert war (der Zürcher Regisseur Michael Steiner hat das Drama verfilmt). Zusammen mit einem ganzen Kontingent aus Mitgliedern weiterer pakistanischer Terrormilizen leisteten sie IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi den Treueschwur.

Ein Jahr später, 2015, kündigte der IS seine Ausdehnung auf die «Region Khorasan» an. Diese umfasst historisch gesehen Teile des heutigen Irans, Zentralasiens, Afghanistans und Pakistans. Der IS-K war so geboren, der zentralasiatische Zweig des «Islamischen Staates». Bis heute soll der IS-K seine Befehle aus den IS-Kernländern Irak und Syrien erhalten. Wer mehr wissen will, kanns hier nachlesen.