Urteil gekippt : Anschlag auf Boston-Marathon – 28-Jähriger wird nun doch hingerichtet

Dschochar Zarnajew hatte 2013 gemeinsam mit seinem Bruder einen Anschlag auf den Boston Marathon verübt. Das gegen ihn ausgesprochene Todesurteil wurde zuerst gekippt. Der oberste Gerichtshof der USA hat die Todesstrafe nun wieder in Kraft gesetzt.

Dem «Boston-Bomber» Dschochar Zarnajew (28) droht nun doch die Hinrichtung. Das Oberste US-Gericht entschied, dass die zuvor im Prozess um den islamistischen Bombenanschlag auf den Marathonlauf in Boston 2013 verhängte Todesstrafe rechtmässig ergangen sei. Ein Berufungsgericht hatte 2020 das Todesurteil gegen den gebürtigen Tschetschenen aufgehoben und unter anderem argumentiert, in dem Prozess sei nicht sichergestellt worden, dass die Geschworenen unvoreingenommen gegenüber Zarnajew seien. Der Supreme Court kehrte diesen Beschluss nun in seiner Entscheidung, die am Freitag veröffentlicht wurde, um.