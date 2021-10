Syrien – Anschlag auf Bus in Damaskus fordert 14 Todesopfer

Zwei Bomben detonierten unmittelbar neben einem mit syrischen Soldaten besetzten Bus, der sich in Morgenverkehr einen Weg durch Damaskus bahnte.

Der Anschlag in der syrischen Hauptstadt Damaskus ereignete sich am Mittwochmorgen.

In Syrien herrschen durch die Konflikte zwischen Aufständischen und Regierungstruppen seit Jahren bürgerkriegsartige Zustände.

In der syrischen Hauptstadt Damaskus sind zwei Bomben neben einem Bus explodiert und haben 14 Menschen in den Tod gerissen. In dem Bus hätten Soldaten gesessen, berichtete das staatliche syrische Fernsehen. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Die beiden Sprengsätze detonierten dem Bericht zufolge während des morgendlichen Berufsverkehrs unter einer Brücke im Zentrum von Damaskus.