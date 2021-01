Rohrbomben in Kalifornien : Anschlag auf die Zentralen von Twitter und Facebook in San Francisco geplant

Das FBI fand bei Ian Benjamin Rogers vier Rohrbomben, Waffen und 15’000 Schuss Munition. Er hatte laut den Ermittlern einen Politiker und die Büros der beiden Social-Media-Giganten Twitter und Facebook im Visier.

1 / 4 Die vier bei Rogers gefundenen Rohrbomben waren aus galvanisiertem Stahl gefertigt und hätten in einem Radius von eineinhalb Metern Tote und in einem Radius von rund 8 Metern Verletzte fordern können. FBI Der 43-Jährige besass auch diese «White Privilege Card». FBI Ein Aufkleber auf seinem Wagen weist den Angeklagten als Sympathisant der «Three Percenter» aus. FBI

Das FBI beschuldigt Ian Benjamin Rogers, Anschläge gegen einen demokratischen Politiker und Hauptquartiere von Twitter und Google in San Francisco geplant zu haben. Das Ziel des Mannes aus Napa County: zu verhindern, dass der abgewählte US-Präsident Donald Trump seine Macht abgeben muss. So steht es in der Strafanzeige.

In Rogers Haus und seiner Autoreparaturwerkstatt fanden Beamte am 15. Januar fünf Rohrbomben, 49 Gewehre, 15’000 Runden Munition, ein Maschinengewehr («a very high power machine gun») und weitere Waffen. Zudem entdeckten die Ermittler bei Rogers eine Tasche, den sie als «Go Bag» bezeichneten. Sie war gefüllt mit Waffen, Munition, Schutzweste, Masken und einem Greifhaken.

«Dann vielleicht die Büros vom Vogel und Face»

Der 43-Jährige besass auch einen «Ausweis»: eine «White Privilege Card». Auf seinem Handy fanden sich Nachrichten wie: «Wir können easy Twitter oder die Demokraten angreifen» oder «Ich denke, zuerst Sac-Büro, dann vielleicht die Büros vom Vogel und Face.»

Eine Ermittlerin des FBI gab zu Protokoll, man gehe davon aus, dass mit «Sac» das Sacramento-Büro des demokratischen Gouverneurs Gavin Newsom gemeint war. Und dass Rogers die Räumlichkeiten von Twitter und Facebook im Visier gehabt habe, weil die Social-Media-Unternehmen die Konten von Donald Trump wegen dessen Falschaussagen und hetzerischen Aufrufen gesperrt hatten. Er werde «nicht kampflos aufgeben», schrieb Rogers in anderen Textnachrichten.

Ein «Three Percenter»

Der mutmassliche Rechtsextreme sagte dem FBI, er habe die Rohrbomben «zu Unterhaltungszwecken» gebaut. Die Rohrbomben waren aus galvanisiertem Stahl gefertigt und hätten in einem Radius von eineinhalb Metern Tote und in einem Radius von rund 8 Metern Verletzte fordern können, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Ein Aufkleber auf seinem Wagen weist den Kalifornier als Sympathisant der «Three Percenter» aus – eine landesweite Gruppierung, deren Mitglieder sich als «Kämpfer für den 2. Verfassungsartikel» (keine Einschränkung beim Besitz und Tragen von Waffen durch die Bundesregierung) sehen.

In ihrem Selbstverständnis sind sie zur bewaffneten Rebellion und zum Umsturz verpflichtet, wenn die Regierung zur Tyrannei wird. Mitglieder der «Three Percenter» waren in Michigan auch an den Entführungsplänen der demokratischen Gouverneurin Gretchen Whitmer involviert gewesen.

Die Bezirksstaatsanwältin von Napa County, Allison Haley, sagte der «Los Angeles Times», dass Rogers in 28 Punkten angeklagt werde, darunter wegen illegalen Besitzes von Sprengstoff und nicht registrierter Waffen, einschliesslich des Besitzes eines illegalen Schalldämpfers. Bei einer vollumfänglichen Verurteilung drohen ihm bis zu 30 Jahre Gefängnis.

Die Wut ist nicht verraucht

Wie andere US-Staatshauptstädte hat das kalifornische Sacramento seine Sicherheit verschärft, seit Trump-Anhänger, darunter Rechtsextreme und Q-Fanatiker, Anfang Januar das Capitol in Washington gestürmt hatten. Seit den Wahlen sei es in Sacramento während Wochen zu Aufmärschen gekommen, so die «Los Angeles Times» weiter.

Verraucht ist die Wut rechter Anti-Regierungsmilizen nicht. Sie richtet sich laut «Los Angeles Times» gegen jene Gouverneure, die angesichts der hohen Corona-Zahlen in ihren Bundesstaaten Lockdowns durchsetzten. Denn diese Regierungsvertreter, so die Argumentation, verletzten mit den Schutzmassnahmen die individuellen Rechte und würden ihre Machtbefugnis übertreten, was sie zu Tyrannen mache.

Politologe und Terrorexperte Peter Neumann vom London King’s College befürchtet, dass die USA «noch Monate, wenn nicht Jahre» mit dem Extremismus von Trump-Anhängern zu kämpfen haben wird.