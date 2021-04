Unbekannte haben am Montag den Eingang und die Fensterfront eines Bürogebäudes an der Kornhausgasse in Basel mit Sprühfarbe verunstaltet und beschädigt. Die Farbattacke galt mutmasslich der Basler SVP, die an dieser Adresse angemeldet ist. Den Vorfall publik machte Partei-Kassier Pascal Messerli auf Twitter. «Wieder ein Anschlag auf die SVP», schrieb er zu den Bildern, die den Schaden dokumentieren.