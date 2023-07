Tel Aviv: Anschlag der Hamas

Am Dienstag fuhr ein Auto in eine Menschengruppe.

Im Zentrum der Küstenstadt Tel Aviv war am Dienstagnachmittag ein Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren. Mindestens fünf Menschen wurden verletzt. Nach Angaben des Rettungsdiensts Magen David Adom schwebt eine 46-jährige Frau in Lebensgefahr. Polizeisprecher Eli Levi sagte dem Radiosender Kan am Dienstag, es habe sich um einen vorsätzlichen Angriff gehandelt. Ein Zivilist habe den Fahrer am Tatort erschossen.