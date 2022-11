Anschlag in Istanbul fordert Tote und Verletzte

Aussenministerin Annalena Baerbock hat nach dem Anschlag in Istanbul ihr Mitgefühl ausgedrückt. «Furchtbare Bilder kommen aus Istanbul», erklärte die Grünen-Politikerin am Sonntag auf Twitter. «Meine Gedanken sind bei den Menschen, die einfach nur an einem Sonntag auf der Einkaufsstrasse Istiklal flanieren wollten und nun Opfer einer schweren Explosion wurden.»