Argentinien : Anschlagsversuch legt Riss durch Gesellschaft offen

In den sozialen Netzwerken soll der mutmassliche Attentäter rechtsextremen Gruppen gefolgt sein. (Archivbild)

Tausende Menschen gingen am Freitag in Buenos Aires aus Solidarität mit Cristina Kirchner auf die Strasse.

Bei dem mutmasslichen Täter handelte es sich Medienberichten zufolge um einen gebürtigen Brasilianer, der aber schon seit längerem in Argentinien lebte.

Ein Mann hatte am Donnerstag (Ortszeit) eine Waffe auf die ehemalige argentinische Präsidentin gerichtet.

Nach dem gescheiterten Anschlag auf die argentinische Vizepräsidentin Cristina Kirchner macht die Regierung die konservative Opposition und die Medien für den Angriff mitverantwortlich. «Es ist weder ein einsamer Verrückter noch ein Einzelfall: Es sind drei Tonnen von Leitartikeln in Zeitungen, Fernsehen und Radio, die den gewalttätigen Reden den Weg bereiten», schrieb Innenminister Eduardo de Pedro am Freitag (Ortszeit) auf Twitter. «Sie haben ein Klima des Hasses und der Rache gesät und heute wurde uns das Ergebnis präsentiert – das versuchte Attentat auch Cristina Kirchner.»

Der gescheiterte Mordanschlag auf die genauso populäre wie umstrittene Politikerin rückt die tiefe Spaltung Argentiniens schmerzhaft in den Fokus. Die sogenannte «grieta» (Riss) zwischen Rechts und Links zieht sich durch die ganze Gesellschaft. Als starke Frau des linken Lagers wird Kirchner von ihren Anhängern fast religiös verehrt, von ihren Gegnern hingegen leidenschaftlich gehasst.

Tausende Menschen gingen auf die Strasse

Tausende Menschen gingen am Freitag in Buenos Aires aus Solidarität mit Kirchner auf die Strasse. «Angesichts des Mordversuchs gegen die wichtigste Politikerin des Landes, kann niemand, der die Republik verteidigt, schweigen oder seine ideologischen Differenzen über die einmütige Ablehnung stellen», hiess es in einer gemeinsamen Erklärung, die die Präsidentin des Schauspielerverbands, Alejandra Darín, auf der Plaza de Mayo vor dem Regierungssitz verlas. «Seit Jahren wiederholt ein kleiner Zirkel von Politikern und Medien einen Diskurs des Hasses, der Verleumdung, der Stigmatisierung und der Kriminalisierung jedes volksnahen Politikers oder Anhängers des Peronismus.»