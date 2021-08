Zwei Tage weniger Pause - «Anspruch sind drei Punke» – FC Basel will Meister YB vom Thron stossen

Am Sonntag (ab 16.30 Uhr) steht in der Super League der Knüller zwischen dem FC Basel und YB auf dem Programm. Das Duell steht unter besonderen Vorzeichen.

1 / 4 Im St. Jakobs-Park kommts zum Spitzenspiel zwischen Basel und YB. freshfocus Am Dienstag qualifizierte sich YB in Ungarn für die Champions League. Claudio De Capitani/freshfocus Der FCB zog am Donnerstag in Schweden mit der Conference-League-Quali nach. Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts Am Sonntag (live ab 16.30 Uhr) kommt es zum Knaller zwischen YB und dem FC Basel.

Beide Teams hatten unter der Woche kräftezerrende Auswärtsspiele.

Die Berner dürften jedoch frischer in die Partie gehen.

«Wir wollen drei Punkte», sagt FCB-Trainer Patrick Rahmen.

708 Tage – also fast zwei Jahre – ist es her, dass der FC Basel letztmals als besserplatziertes Team in einen Spitzenkampf gegen Dauerrivale YB ging. Am heutigen Sonntag (ab 16.30 Uhr) ist es aus Basler Sicht endlich wieder soweit. In der aktuellen Super-League-Saison hat der FCB die Nase vorne, vier Zähler liegt Rot-Blau vor der schwarz-gelben Konkurrenz, die aber noch ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Kommt es im St. Jakobs-Park nun zur grossen Wachablösung? Viermal in Serie mussten die Basler zuletzt beim Stemmen des Meisterkübels YB den Vortritt lassen. Die Horror-Bilanz aus dieser Zeit: 18 Spiele, zehn Pleiten. Nur gerade viermal konnte der FCB in den vergangenen vier Jahren gegen die Berner gewinnen. In der vergangenen Saison betrug der Rückstand am Saisonende satte 31 Punkte. «YB ist Favorit», sagt darum auch FCB-Trainer Patrick Rahmen. «Doch wir sind dabei, die Lücke zu schliessen.»

FCB mit zwei Tagen weniger Pause

Beide Teams blicken auf eine turbulente Woche zurück, in denen der FCB aber wohl mehr Körner verbraucht haben dürfte. Während sich YB bereits am Dienstag gegen Ferencvaros (3:2) für die Champions League qualifizieren konnte, mussten die Basler am Donnerstag in Schweden gegen Hammarby bis ins Penaltyschiessen. Immerhin reichte es am Schluss für das Ticket zur Conference League.

«Wir hätten uns natürlich auch lieber in 90 Minuten durchgesetzt», meint Rahmen vor dem Spitzenspiel. «Aber die Emotionen vom Donnerstag können sicherlich auch zusätzliche Kräfte freischalten.» Trotzdem hätte sich Rahmen einen Spitzenkampf unter anderen Vorzeichen gewünscht. «Für beide Teams», so der FCB-Coach.

Topscorer Cabral bleibt wohl

Kein Mitleid mit dem FCB hat Fabian Lustenberger. «Wir haben letztes Jahr auch alle drei oder vier Tage gespielt», sagt der verletzte YB-Captain im Interview mit 20 Minuten. «Es geht also nicht um Vor- oder Nachteil, sondern man muss bereit sein.» Trotzdem dürften die Berner dank der zwei Tage mehr Pause deutlich frischer in den Spitzenkampf gehen. Hinzu kommt, dass das Liga-Spiel vom vergangenen Wochenende wegen der beiden CL-Quali-Spiele nach einem YB-Antrag verschoben wurde.

Gegen die ausgeruhteren Berner will der FCB und Trainer Rahmen dennoch auf Sieg spielen: «Unser Anspruch sind drei Punkte.» Dabei helfen sollen natürlich Topscorer Arthur Cabral (15 Tore in zehn Spielen). Falls der Stürmer den FCB noch in diesem Sommer verlassen sollte, wäre das Duell gegen YB seine Abschiedsvorstellung. Danach sieht es aber nicht aus. «Aktuell haben wir nichts vorliegen, bei dem wir reagieren müssten», sagt Rahmen.