Zürcher Startup - «Anstatt Abfall zu produzieren, schaffen wir neue Kleidung»

Recyceln statt Wegwerfen: Ein Zürcher Startup schenkt alten T-Shirts neues Leben. «Anstatt Abfall zu produzieren, schaffen wir neue Kleidung», sagt Gründer Christian Gschwend . Das Konzept: «Sobald das T-Shirt von WYT abgetragen ist, kann man bei uns ein neues bestellen und das alte in der ursprünglichen Verpackung kostenlos an uns zurückschicken . »

Die weissen T-Shirts seien dabei von Anfang an so konzipiert, dass sie recycelt werden können und bestehen aus 50 Prozent Bio-Wolle und 50 Prozent recycelter Baumwolle . Die Produkte lässt der 31-Jährige in einer mit erneuerbarer Energie betriebenen Fabrik in Portugal produzieren. «Die Fabrik ist auf die Produktion mit nachhaltigen Rohstoffen spezialisiert und produziert hochwertige Kleidung für bekannte Marken. So kann ich gewährleisten, dass die T-Shirts qualitativ erstklassig sind.»