In Arbon TG hat am frühen Montagmorgen eine Grillrunde zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Solch kuriose Einsätze sind eher selten. Die allermeisten Fehlalarme werden durch Brandmeldeanlagen ausgelöst.

1 / 8 Die Feuerwehr Arbon musste am frühen Montagmorgen wegen einer Brandmeldung ausrücken. Feuerwehr Arbon (Nicht vom Einsatz am Montag) Am Brandort eingetroffen, traf man nicht auf ein Feuer … Feuerwehr Arbon (Nicht vom Einsatz am Montag) … sondern auf eine Runde Männer, die um ein Lagerfeuer sassen. Feuerwehr Arbon (Nicht vom Einsatz am Montag)

Darum gehts Die Feuerwehr Arbon wurde wegen eines vermeintlichen Brands aufgeboten.

Anstatt auf ein Feuer traf man aber auf eine Grillparty.

Solche Fälle sind selten.

Fehlalarme werden am häufigsten durch Brandmeldeanlagen ausgelöst.

Ein unerwartetes Bild bekam die Arboner Feuerwehr zu Gesicht, als diese am Montag um fünf Uhr in der Früh ausrücken musste. Eine Frau hatte der Einsatzzentrale ein Feuer gemeldet, das hinter einer Hecke an der Grabenstrasse ausgebrochen sei. Als aber die ausgerückte Feuerwehr und eine Polizeipatrouille eintrafen, wurden sie nicht von einem Grossbrand begrüsst, sondern von einer Runde Männer, die Bier trinkend um ein Grillfeuer sassen. «Ein offeriertes Bier wurde dankend abgelehnt», heisst es in einem Post der Feuerwehr Arbon auf Facebook.

Manuel Britschgi, Kommandant der Feuerwehr Arbon, nahm es gelassen. «Das Ungewöhnliche war eher, dass man morgens um fünf Uhr Bier trinkt», sagt er. Der Fall sei schnell erledigt gewesen. Konsequenzen habe das Ganze weder für die Frau, die das vermeintliche Feuer gemeldet hatte, noch für die Grillrunde.

Ob die Feuerwehr zum Einsatz kommt, bestimmt die Notrufzentrale in Frauenfeld. «Je nachdem wird ein grosser oder ein kleiner Trupp losgeschickt», erklärt Britschgi. Zu solch ungewöhnlichen Einsätzen wie bei der Grillrunde komme es selten. Er erinnert sich allerdings an einen tierischen Fall. «Es kam einmal die Meldung, dass jemand nachts in einem Schacht Tierlaute hörte», erzählt Britschgi. Man sei dieser Meldung nachgegangen, aber nach einer Stunde musste man die Suche erfolglos aufgeben.

Viele Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen

Oft stammen Fehlalarme von Brandmeldeanlagen. «Es sind meistens technische Fehlalarme», so der Kommandant. Die letzte Brandmeldung in Arbon wurde durch Schleifarbeiten in einer Tiefgarage ausgelöst, bei der kein Eingreifen der Feuerwehr nötig war. Im laufenden Jahr ist es in Arbon insgesamt zu sechs Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen gekommen. Hingegen mussten in diesem Jahr zehn Brände durch die Feuerwehr Arbon bekämpft werden.

Bei der Berufsfeuerwehr in St. Gallen kommt es täglich zu drei bis vier Fehlermeldungen durch Brandmeldeanlagen «Wenn jemand auf der Toilette raucht oder wenn man die Anlage nicht richtig bedient, kann es zu einer solchen Fehlmeldung kommen», sagt ein Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr. Dann sei ein Einsatz durch die Feuerwehr nicht notwendig. «Es kann aber natürlich auch sein, dass es tatsächlich ein Brand ist», sagt dieser. Deshalb rücke man lieber einmal zu viel als zu wenig aus.

Schwein löste Feuerwehreinsatz aus