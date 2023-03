Arth: Zivilschützer fälscht Arztzeugnis und kriegt saftige Busse

In einer Nachricht an die Verantwortlichen im Zivilschutz schrieb er, dass er wegen eines Unfalls arbeitsunfähig sei – genau bis drei Tage nach dem Weiterbildungskurs. (Symbolbild)

Weil er nicht in einen Weiterbildungskurs im Zivilschutz wollte, hat ein Mann (30) aus Arth ein Arztzeugnis gefälscht. Das Aufgebot für den Kurs hatte der Mann vor knapp einem Jahr erhalten, berichtet der «Bote der Urschweiz». In einer Nachricht an die Verantwortlichen im Zivilschutz schrieb er, dass er wegen eines Unfalls arbeitsunfähig sei – genau bis drei Tage nach dem Weiterbildungskurs.