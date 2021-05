Tipps für ein nachhaltiges Leben - «Anstatt Google nutze ich eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt»

Mit ihren Inhalten trifft Anina Mutter den Nerv der Zeit. Die 32-jährige Bloggerin schreibt über Nachhaltigkeit – und das schon seit gut sieben Jahren. Es ist ein so umfangreiches Thema, dass es Personen, die erst seit kurzem auf das Plastiksäckli im Laden verzichten, oft Kopfzerbrechen bereitet. Was aber genau heisst es für sie, auf diese Art Gutes zu tun?

Your dollar, your vote

Zu Beginn solle man lieber kleine Schritt machen und zum Beispiel da starten, wo es am wenigsten weh macht. «Jemand, der sagt: ‹Eigentlich mag ich Fleisch gar nicht so sehr›, der kann ja zum Beispiel darauf verzichten», so Mutter.

Grundsätzlich gelte: «Your Dollar is your vote». Das heisst: Man hat es selbst in der Hand, ob man eine kleine lokale Firma unterstützt, die Bio-Produkte anbietet oder ein internationales konventionelles Konglomerat. Wie aber setze ich das alles im Alltag um? «Nachhaltigkeit muss lebbar sein», sagt Mutter. In den kommenden Abschnitten gibt die Bloggerin deshalb konkrete Tipps.