Unfallhelfer: «Fährt jemand am Unfall vorbei, machen das die Anderen nach»

Was für Menschen helfen am ehesten?

Grundsätzlich hat fast jeder Mensch den Wunsch zu helfen. Aber nicht immer kann der Wunsch umgesetzt werden. Manche können aus Schock oder Angst vor Blut nicht helfen. Es ist also nicht immer der durchtrainierte Bodybuilder, der hilft. Manchmal ist ein Rentner mental eher bereit für diese Stresssituation.