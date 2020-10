Infektiologe über Corona-Zahlen«Anstieg in fast allen Regionen bereitet mir Sorgen»

Im belgischen Brüssel (im Bild) sowie in zahlreichen anderen Städten in Europa steigen die Corona-Fallzahlen ebenfalls wieder an.

Der Anstieg bereitet mir Sorgen. Zwar hat sich die Zahl der Ansteckungen in der Westschweiz stabilisiert, was ich auf die Mitte September ergriffenen Massnahmen der Kantone zurückführe. Dafür steigen die Fallzahlen in fast allen Regionen der Schweiz. Verglichen mit dem Ausland, mit Spanien oder Frankreich, sind wir immer noch in einer vorteilhaften Position. In Paris etwa sind schon 40 Prozent der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Das gilt es zu verhindern.