Am 1. Juni 2020 wurden in der Schweiz 78’832 Leerwohnungen gezählt, also 1,72% des Gesamtwohnungsbestands . Das meldet das Bundesamt für Statistik BFS.

Abgenommen habe die Quote lediglich in den Grossregionen Ostschweiz und Mittelland. Überall sonst steige die Quote weiter. Am meisten leere Wohnungen gebe es im Kanton Solothurn mit 3,22 Prozent. Am stärksten abgenommen habe die Quote dagegen in im Graubünden.