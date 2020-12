Ansturm auf Unispital

Eine Impfstation hat auch das Unispital Zürich eingerichtet, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Ab dem 5. Januar sollen besonders gefährdete Patientinnen und Patienten geimpft werden. Bei freien Kapazitäten können sich auch Personen aus den Risikogruppen impfen lassen, wenn sie nicht am Unispital sind. Das hat einen Ansturm ausgelöst , wie die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet. Laut dem Bericht hat sich schon eine Reihe von Interessenten eingetragen. Die Liste ist deshalb nicht mehr online verfügbar.

Vier Impfzentren in Zürich geplant

Als erste Bevölkerungsgruppe werden die Zürcherinnen und Zürcher ab 75 Jahren geimpft. Geimpft wird in einem Zentrum am Hirschengraben 84. Ab dem 11. Januar wird dann gemäss Plan mit dem Impfen in Alters- und Pflegeheimen begonnen. Als erstes Alterszentrum für den Testlauf wurde das Wohnzentrum Fuhr in Wädenswil gewählt.