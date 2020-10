Die staedtische Wohnsiedlung Hornbach, aufgenommen am Dienstag, 20. Oktober 2020 in Zuerich. Ab dem 1. Februar 2021 koennen Mieter die 125 gemeinnuetzigen Wohnungen auf dem Hornbach Areal im Seefeld beziehen. (KEYSTONE/Ennio Leanza)

Hornbach-Wohnungen locken zahlreiche Interessenten

Die Vergabe der Hornbach-Wohnungen ist an Bedingungen geknüpft, denn die Stadt will mit der Siedlung eine bessere «soziale Durchmischung» im Seefeld anstreben, wie Stadtrat Daniel Leupi gegenüber dem «TagesAnzeiger» sagte. Zwanzig Wohnungen sind bereits weg. Zwölf gehen an städtische Mieter, die dafür eine grössere Wohnung freigeben. Fünf gehen an die Asylorganisation Zürich und drei an Menschen mit Behinderungen.