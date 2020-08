Trotz Quarantäne-Pflicht

Ansturm auf vorzeitige Spanien-Rückreisen bleibt aus

Trotz Quarantänepflicht bleiben die meisten Schweizer in Spanien vor Ort. Es gab sogar einzelne neue Buchungen.

In der spanischen Community ist man schon länger besorgt. «Seit Wochen steigt bei unseren Mitgliedern die Unsicherheit», sagt etwa Antonio Rodriguez, der Präsident des Spanischen Zentrums in Zug.

Wie viele Personen aus der Schweiz sich im Moment in Spanien aufhalten, ist unklar. Mit dem Reiseveranstalter Hotelplan allein sind es jedoch bereits mehrere Hundert.

Bald müssen Spanien-Rückkehrer in Quarantäne. Ab Samstag ist das spanische Festland auf der BAG-Risikoliste.

Das spanische Festland befindet sich ab Samstag auf der vom Bund erstellten Liste der Corona-Risikogebiete. Personen, die von dort in die Schweiz einreisen, müssen zehn Tage in Quarantäne. Wie viele Schweizer sich derzeit in Spanien aufhalten, ist nicht klar.