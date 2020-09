Startprozess des Monsterjets im Zeitraffer

Am Mittwoch ist in Emmen LU eine Antonov gestartet. Bis die Riesenmaschine von ihrem Abstellplatz auf dem Flugplatzareal in der Startposition gerollt und schliesslich in der Luft war, dauert normalerweise mehrere Minuten. Hier nicht: Sehen Sie den Start im Zeitraffer.

(Video: 20 Minuten mit Material von Keystone)