Australien startet Rettungsmission für erkrankten Antarktis-Forscher

Die RSV Nuyina gilt als australische Rettungsleine zu den Forschungsstationen in der Antarktis.

Ein Forscher auf der Casey-Forschungsstation in der Antarktis ist schwer erkrankt.

Australien hat einen Rettungseinsatz für einen offenbar schwer erkrankten Forscher in der Antarktis gestartet. Der Eisbrecher RSV Nuyina sei auf dem Weg zur entlegenen Casey-Forschungsstation, teilte das australische Antarktis-Programm am Sonntag mit. Das Schiff sei in der vergangenen Woche von der Insel Tasmanien zu der mehrtägigen Reise zu der mehr als 3400 Kilometer entfernten Casey-Station aufgebrochen.