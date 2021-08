Tote 20-Jährige in Ostermundigen BE - Anteilnahme ist nach mutmasslichem Tötungsdelikt gross

Tote 20-Jährige in Ostermundigen BE :

Darum gehts Eine 20-Jährige wurde in Ostermundigen BE tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Auf Social Media ist die Anteilnahme gross.

«Herzliches Beileid und der Familie viel Kraft», heisst es da etwa.

In Ostermundigen BE wurde am Mittwochmittag eine 20-Jährige tot in einer Wohnung gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. In diesem Zusammenhang wurde am Donnerstag ein 22-jähriger Mann verhaftet.

In den sozialen Medien ist die Anteilnahme gross: In der Facebook-Gruppe «Ostermundigen aktuell» werden Beileidsbekundungen gepostet, etwa Bilder von Kerzen oder die Worte «Rest in Peace». In einer anderen Gruppe heisst es: «Herzliches Beileid und der Familie viel Kraft.»

Für Fassungslosigkeit sorgt dabei auch das Alter des Opfers: «Oh Gott, so eine junge Frau», schreibt etwa eine Userin.

«Das ist ein Schock»

Auch im Quartier ist man entsetzt: «Es ist ein Schock, wenn sich so etwas in unmittelbarer Nachbarschaft ereignet», sagte eine Anwohnerin am Freitag zu 20 Minuten.