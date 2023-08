König Charles nimmt Anthony Bailey den Orden weg 

Anthony Bailey und seine Ex stritten um Millionen

Die Queen verlieh Bailey 2008 den Orden

Vor dem Rosenkrieg galt Bailey als aufstrebender PR-Unternehmer, der alles kannte, was Rang und Namen hat – vom britischen Premierminister bis hin zum Papst. Sein ehrwürdiger Titel «Officer of the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire» wurde ihm 2008 von Queen Elizabeth II verliehen. Er wurde damit für seine «Verdienste um interreligiöse Beziehungen und Wohltätigkeit» ausgezeichnet und war damit Mitglied im OBE, dem «Order of the British Empire».